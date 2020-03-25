5 شركات نفط كبرى تقلص إنفاقها بـ19 مليار دولار

تقلص شركات النفط والغاز العالمية الكبرى إنفاقها هذا العام، في أعقاب انهيار أسعار الخام مع انخفاض الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب الأسعار الدائرة.



ويصل التقليص، الذي أعلنته 5 شركات كبرى من بينها أرامكو السعودية ورويال داتش شل، إلى 19 مليار دولار في المجمل أي بانخفاض 18% مقارنة بخططها الأولية التي كانت لإنفاق 106 مليارات دولار.

موضوع يهمك انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار فيروس كورونا على حزمة أميركية هائلة للتحفيز... أسعار النفط تتجاهل التحفيز الأميركي.. وبرنت يخسر 3.3% طاقة

إلى ذلك، قالت إكوينور النرويجية اليوم الأربعاء إنها ستقلص إنفاقها الرأسمالي حوالي ملياري دولار، في حين قالت شيفرون أمس الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام 4 مليارات دولار.



وأفادت شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأميركية العملاقة وبي.بي البريطانية أنها ستقلص إنفاقها الرأسمالي لكنها لم تعلن أرقاما محددة حتى الآن.



وهوت أسعار النفط 60% منذ يناير كانون الثاني إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.

ونزل خام برنت حوالي 1.7% إلى 26.70 دولار، اليوم الأربعاء، إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار كورونا على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية هائلة من المنتظر إقرارها قريبا.