الكرملين: لا خطط لمناقشة سوق النفط في مجموعة العشرين

أكد الكرملين أن لا خطط لمناقشة أسواق النفط خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد عن طريق شبكة تلفزيونية مغلقة، اليوم الخميس، إذ إن انتشار فيروس كورونا هو الموضوع الرئيسي للمناقشة.

وبسؤاله إذا كان من المقرر مناقشة أسواق النفط خلال اجتماع قادة الاقتصادات الرئيسية العشرين في العالم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "النفط.. لا.. لكن على الأرجح ستجري مناقشة التداعيات الاقتصادية من فيروس كورونا".



وأضاف أنه لا يوجد حاليا وباء فيروس كورونا في روسيا، لافتا إلى أن الوضع أفضل كثيرا منه في العديد من البلدان الأخرى.

موضوع يهمك تتجه الأنظار اليوم إلى الرياض حيث ترأس السعودية قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين للبحث عن حلول لتداعيات الأزمة التي... كيف ستتعامل مجموعة العشرين مع أزمة كورونا؟ اقتصاد

وانخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد مكاسب حققتها على مدى ثلاثة أيام، إذ فاقت احتمالات تضاؤل سريع للطلب بسبب قيود السفر وعمليات العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا إثر الآمال المعلقة على تحفيز أميركي طارئ بقيمة تريليوني دولار سيدعم الأنشطة الاقتصادية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 2.3% إلى 26.75 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو ما يعادل 3.2% إلى 23.71 دولار للبرميل. والخامان القياسيان منخفضان بنحو 60% منذ بداية العام الجاري.

ودعم مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، أمس الأربعاء، مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين العاطلين والصناعات المتضررة من وباء فيروس كورونا.

لكن في ظل انكماش سريع للطلب وارتفاع الإنتاج، فإن آفاق النفط تظل قاتمة.

وذكرت آي.إتش.إس ماركت أن الطلب العالمي على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا في الربع الثاني وفقا لتقديراتها مما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات.

في الوقت ذاته، فإن انهيار اتفاق لكبح الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، من المقرر أن يؤدي لارتفاع إمدادات النفط، إذ تعتزم السعودية تصدير ما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو.