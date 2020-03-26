غولدمان ساكس: طلب النفط سيهبط 10.5 مليون برميل في مارس

توقع بنك غولدمان ساكس انخفاض الطلب على النفط بنحو 10.5 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، و18.7 مليون برميل يوميا في إبريل/نيسان.

وقال البنك إن إجراءات العزل العالمية تؤدي إلى انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط.

وأشار إلى أن صدمة الطلب بهذا الحجم الهائل ستطغى على أي رد على صعيد الإمدادات بما في ذلك تجميد/خفض إنتاج دول أساسية في أوبك.

ومن المتوقع بحسب البنك على نحو متزايد مخاطر حيال انتعاش للأسعار أكثر قوة مقارنة مع ارتفاع في تصور أساسي مجددا إلى 40 دولارا لبرميل برنت بحلول الربع الرابع من 2020.

وذكر غولدمان ساكس أن عودة الأنشطة لطبيعتها ستصاحبها صدمة تضخمية نفطية كبيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه مجمل الطلب الأسبوعي على الطاقة في الولايات المتحدة بأكثر من مليوني برميل يوميا الأسبوع الماضي، إلى نحو عشرين مليون برميل وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وانخفض الطلب على البنزين بمقدار 860 ألف برميل يوميا إلى 8.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وهو أكبر هبوط منذ سبتمبر من العام السابق.

وفي سياق متصل انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس عقب مكاسب حققتها على مدى ثلاثة أيام، إذ فاقت احتمالات تضاؤل سريع للطلب بسبب قيود السفر وعمليات العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أثر الآمال المعلقة على تحفيز أميركي طارئ بقيمة تريليوني دولار سيدعم الأنشطة الاقتصادية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 2.3%، إلى 26.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو ما يعادل 3.2 %، إلى 23.71 دولار للبرميل. والخامان القياسيان منخفضان بنحو 60%، منذ بداية العام الجاري.