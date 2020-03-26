لغياب التمويل.. أميركا تتخلى عن شراء نفط للاحتياطي الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس.

وكان ينظر إلى تلك المشتريات على أنها وسيلة لاستيعاب بعض تخمة المعروض من الخام بالأسواق والناتجة عن تآكل الطلب بسبب وباء فيروس كورونا وفيض من الإمدادات من منتجين كبار.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد مكاسب حققتها على مدى ثلاثة أيام، إذ فاقت احتمالات تضاؤل سريع للطلب بسبب قيود السفر وعمليات العزل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا إثر الآمال المعلقة على تحفيز أميركي طارئ بقيمة تريليوني دولار سيدعم الأنشطة الاقتصادية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 2.3% إلى 26.75 دولار للبرميل.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها ستشتري ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي بنهاية... أميركا ستشتري 30 مليون برميل لمخزون "نفط الطوارئ" طاقة

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو ما يعادل 3.2% إلى 23.71 دولار للبرميل. والخامان القياسيان منخفضان بنحو 60% منذ بداية العام الجاري.

ودعم مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، أمس الأربعاء، مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار يهدف لمساعدة العاملين العاطلين والصناعات المتضررة من وباء فيروس كورونا.

لكن في ظل انكماش سريع للطلب وارتفاع الإنتاج، فإن آفاق النفط تظل قاتمة.

وذكرت "آي.إتش.إس ماركت" أن الطلب العالمي على النفط سينكمش بأكثر من 14 مليون برميل يوميا في الربع الثاني وفقا لتقديراتها مما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزونات.

في الوقت ذاته، فإن انهيار اتفاق لكبح الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، من المقرر أن يؤدي لارتفاع إمدادات النفط، إذ تعتزم السعودية تصدير ما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.6 مليون برميل في أحدث أسبوع، بما يمثل زيادة للأسبوع التاسع على التوالي.