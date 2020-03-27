رئيس الصندوق الروسي: إبرام اتفاق جديد لأوبك+ ممكن

قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه يعتقد أن إبرام اتفاق جديد لأوبك+ لتحقيق التوازن في سوق النفط ممكن إذا انضمت دول أخرى له وإنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.



وقال ديمترييف لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضاً في إطار اتفاق أوبك+ (مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وأعضاء من خارج المنظمة)".

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وأضاف "نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى. بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فإن من الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط".



وامتنع ديمترييف عن قول من ينبغي أن يكونوا أعضاء الاتفاق الجديد أو من المحتمل أن يكونوا كذلك.