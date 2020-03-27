السعودية: لا مفاوضات مع روسيا لموازنة أسواق البترول

أكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أنه ليس هناك أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.

وتأتي التصريحات بعد أن قال مسؤول روسي رفيع إن موسكو على اتصال بالرياض وعدد من الدول الأخرى لاستكشاف إمكانية زيادة عدد أعضاء أوبك+، بما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق مشترك لضبط أسواق النفط.

وكان كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد صرح اليوم الجمعة أن إبرام اتفاق جديد لأوبك+ لتحقيق التوازن في سوق النفط ممكن إذا انضمت دول أخرى له وإنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، وفقا لما نقلته "رويترز".

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وقال ديمترييف لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضاً في إطار اتفاق أوبك+ (مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وأعضاء من خارج المنظمة)".

وأضاف "نحن على اتصال مع السعودية وعدد من الدول الأخرى. بناء على تلك الاتصالات نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في أوبك+ وانضمت دول أخرى فإن من الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط".