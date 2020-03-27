وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط قد يهبط إلى 20%

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بنسبة 20%، بينما يوجد 3 مليارات شخص حول العالم يلزمون منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقال خلال مؤتمرا بالهاتف لمجلس الأطلسي "، يوجد 3 مليارات شخص في العالم يلزمون منازلهم. ونتيجة لذلك فإننا قد نشهد هبوطا للطلب هذا العام، كما يقول البعض، بحوالي 20 مليون برميل يوميا".



وبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا في 2019.



وقال بيرول إنه على الرغم من تدمير ضخم للطلب فإن المعروض من النفط من المنتظر أن يزيد بمقدار 3 ملايين برميل يوميا أخرى في إطار معركة السعودية مع روسيا على حصة في السوق.



وأضاف قائلا "كونها رئيس مجموعة العشرين هذا العام، فإن المرء يتوقع أن السعودية ستقدم دعما بناء لإشاعة الاستقرار في أسواق النفط العالمية، استنادا إلى سجلها في السابق".



وقال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، ستقدم توقعات وإطارا زمنيا أكثر وضوحا بشأن الطلب العالمي على النفط في غضون أسبوعين عندما تنشر تقريرها الشهري القادم.



وأضاف أن تعافي الطلب لن يكون سهلاً أو سريعاً.



وقال بيرول أيضا إنه يتوقع أن ينخفض انتاج النفط في الولايات المتحدة بشكل كبير، لكنه سيفاجئ السوق بعد ذلك بالتحول إلى الارتفاع عندما يتعافى مع صعود أسعار النفط.