النفط يهوي للأسبوع الخامس على التوالي رغم جهود التحفيز

هوت أسعار النفط 5% الجمعة مواصلة خسائرها للأسبوع الخامس على التوالي مع طغيان تحطم الطلب الناتج عن فيروس كورونا على جهود التحفيز من صناع السياسات في أنحاء العالم.

وكلا عقدي الخام منخفض نحو الثلثين هذا العام، في حين يجبر تهاوي النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود جراء فيروس كورونا شركات النفط والطاقة على تقليص استثماراتها.

وانخفض خام برنت 1.41 دولار بما يعادل 5.35% ليتحدد سعر التسوية عند 24.93 دولار للبرميل. والعقد منخفض نحو 8% هذا الأسبوع.

وأغلق الخام الأميركي منخفضا 1.09 دولار أو 4.82% على 21.51 دولار. ونزل الخام الأميركي أكثر من 3% على مدار الأسبوع.

وقال بوب ياوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في نيويورك: "نفد ما لدينا من ذخيرة لدعم السوق.. الحكومة استنفدت ذخيرتها هذا الأسبوع - وفي الأسبوع القادم ستكون السوق بمفردها".

وقال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه في ظل لزوم 3 مليارات شخص منازلهم، فإن الطلب العالمي على النفط قد يهبط 20%، داعيا إلى تقديم يد العون لجلب الاستقرار إلى أسواق الخام، لكن هذه الدعوات قد لا تكفي لإعادة ضبط السوق.