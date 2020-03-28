إيران.. 70% من محطات الوقود مهددة بالإغلاق

حذر ممثل لموزعي الوقود في إيران، الحكومة من أن 70% من محطات الوقود قد يتم إغلاقها قريبًا بسبب نقص المبيعات مع تطبيق خطط العزل وفرض القيود على التنقل بسبب تفشي مرض كورونا.

وقال أسد الله قوليزاده، رئيس جمعية موزعي الوقود لموقع العمل الإيراني "إيلنا"، السبت، إن "بيع البنزين مرتفع الأوکتان وصل إلى الصفر، کما انخفضت مبيعات الديزل بنسبة تصل إلى 70%".

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وأضاف أن تكلفة تشغيل محطات الوقود زادت بنسبة 30% بسبب النفقات الإضافية الناجمة عن وباء کورونا؛ بما في ذلك تدابير السلامة الصحية والأقنعة ومعدات الحماية.

وانخفضت مبيعات الوقود في إیران بنسبة 30% في نوفمبر الماضي، عندما قررت الحكومة فجأة إلغاء الدعم المقدم لمادة البنزين ورفعت سعره بنسبة 300%، وقد أدى ذلك إلى احتجاجات واسعة النطاق في البلاد حيث قتلت قوات الأمن ما يصل إلى 1500 شخص خلال أسبوعين من المظاهرات التي عمت 200 مدينة في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت ملكية محطات الوقود في إيران تعود للدولة، لكن قبل ثلاث سنوات تم إطلاق برنامج الخصخصة وتم خلاله بيع عدد غير محدد من محطات الوقود لمستثمرين من القطاع الخاص من أصل 6800 محطة وقود في إيران.

وعلى الرغم من تحذير كوليزاده، نفت الشركة الحكومية المسؤولة عن توزيع المنتجات النفطية قبل يوم واحد أي خطط لإغلاق محطات الوقود، مؤكدة أن جميع مراكز التوزيع ستظل مفتوحة 24 ساعة.