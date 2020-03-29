السعودية تطمئن الهند باستمرار إمدادات غاز البترول المسال

قال وزير النفط الهندي اليوم الأحد إنه بحث التطورات في سوق النفط العالمية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ومع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر حيث تناولت المباحثات أيضا عدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال إلى الهند.

وقال الوزير دارميندرا برادان على تويتر "الأمير عبد العزيز طمأن بأن هناك إمدادات من غاز البترول المسال في الأيام المقبلة لدعم حاجاتنا المحلية".

كانت شركتا تكرير هنديتان أعلنتا يوم الجمعة حالة القوة القاهرة في مشتريات الخام من الشرق الأوسط عقب تهاوي الطلب على الوقود بسبب إغلاق عام على مستوى البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا ونظرا لامتلاء خزانات الشركتين، حسبما قالته مصادر لرويترز.