تراجع أسعار النفط يهدد إنتاج 5 ملايين برميل يوميا

قالت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية إن انهيار اتفاق "أوبك+" بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي أدت إلى تدمير واسع في مستويات الطلب، أدخل أسواق النفط العالمية في حالة اضطراب واسع وخسائر كارثية.

وأشار تقرير حديث للوكالة الدولية إلى انخفاض أسعار الخام بما يزيد على 70% منذ أكتوبر الماضي، لافتا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على العودة لأي اتجاه صعودي على المدى القصير لافتة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع أي وضع اقتصادي يمكن أن تأخذنا إليه هذه التخمة الواسعة في الإمدادات ولا المدى الزمني المتوقع لاستمرارها، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وتوقع بقاء أسعار النفط حول مستوى 20 دولارا للبرميل نتيجة سرعة انتشار فيروس كورونا، التي تسببت على نحو كبير في الحد من السفر والطلب على وقود النقل، خاصة مع إصرار كبار المنتجين على توسيع حصصهم في السوق بغض النظر عن انخفاض الطلب.

ولفت التقرير إلى اشتداد المنافسة على الحصص السوقية في سوق النفط، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بنحو 4.5 مليون برميل يوميا في 2020، لافتا إلى استجابة المنتجين لانخفاض الأسعار من خلال مراجعة نفقاتهم الرأسمالية والإنتاجية للعام الجاري بشكل أقل في حين استجابت المصافي لانخفاض الطلب على وقود النقل وأسعاره عن طريق خفض كميات النفط.

ونوه التقرير إلى أن بيئة الأسعار الحالية البالغة 20 دولارا للبرميل تعرض ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا من إنتاج الخام عالي التكلفة لخطر الإغلاق.