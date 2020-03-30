سبب مثير.. يقلب موقف ترمب من أسعار النفط

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة "حرب الأسعار" في أسواق النفط ومواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي تغير مفاجئ للموقف حيال أسعار النفط قال ترمب: لم أكن أتوقع أن أقول يوما إننا نحتاج إلى رفع أسعار النفط، لكن هذا هو الحال، والسعر منخفض جدا ولا أريد لقطاع الطاقة أن يمحى.

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واندلعت شرارة انهيار أسواق النفط، مع انسحاب روسيا من اتفاق خفض الإنتاج العالمي "أوبك+" الذي كان يضم دول المنظمة، إلى جانب دول من خارجها أبرزها روسيا.

وانهارت أسعار النفط الاثنين في الأسواق الآسيوية بعد تدهور الأسواق المالية الأخرى وتفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الزميل ناصر الطيبي، إن أسواق النفط أمام خيارين الأول يتمثل في منظومة جديدة تدخل فيها الولايات المتحدة، بحيث بدأنا نسمع أن الولايات المتحدة، تتحرك للمشاركة في إدارة السوق.

وأضاف أن الخيار أو السيناريو الآخر المطروح هو الذهاب بشكل كامل نحو الاستراتيجية القائمة الحالية، نحو حرب الحصص السوقية، بين الدول.

وأكد أن دور السعودية يتمثل في أنها أحد أبرز المنتجين العالميين، لجهة تكلفة الإنتاج والتكلفة الهامشية، بوصفها الدولة المنتجة صاحبة الإنتاج الأقل كلفة والأعلى كفاءة في الأسواق.

وخسر سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة نسبة 5,3% ليصبح سعر البرميل 20 دولاراً، في حين انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 6,5% إلى 23 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2003.

وتوقع الخبير النفطي، وليد خدوري، أن يتدهور الطلب على النفط بشكل كبير مع زيادة تفشي فيروس كورونا وقد تصل إلى 10 دولارات تقريباً لخام نايكمس.

وقال إن الطيران توقف واستخدام السيارات توقف ومع توقف الكثير من الصناعات سيتأثر الطلب على النفط بشكل كبير.

ويأتي هذا الانهيار فيما تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 ثلاثين ألف حالة، معظمها في إيطاليا وإسبانيا، مع ازدياد كبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة.

ويبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 140 ألف حالة مع أكثر من 2400 وفاة.