غولدمان ساكس: تراجع الطلب على النفط 25% وسط تباعد اجتماعي 

يتراجع الطلب على النفط بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، وفقًا لبنك غولدمان ساكس الذي أشار إلى أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة وروسيا وكندا هو الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح غولدمان ساكس أن استهلاك النفط سينخفض بـ26 مليون برميل هذا الأسبوع أو بنسبة 25% وسط إجراءات التباعد الاجتماعي لاحتواء فيروس كورونا، الذي بات يؤثر على 92% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتوقع غولدمان ساكس بقاء خام برنت بالقرب من مستوى العشرين دولاراً للبرميل مشيراً إلى أن أزمة النفط الحالية ستدفع صناعة الطاقة إلى إعادة الهيكلة التي تحتاجها بشدة، على الرغم من أن التوجه للتخفيف من انبعاثات الكربون قد يعيق الاستثمار الواسع المطلوب للتعافي.

وقال محللو غولدمان ساكس إن وباء كورونا وما ترتب عليه من انخفاض لأسعار النفط سيقود لقطاع نفط أقوى وأصغر حجما.

في غضون ذلك، أُرغمت المصافي حول العالم على وقف العمليات بسبب هبوط حاد للطلب مما يدفع المتعاملين والمحللين للمسارعة لخفض التوقعات.

وقال غولدمان في مذكرة إنه "إذا حدث انسداد في خطوط الأنابيب بسبب إغلاق المصافي ولم يجر تكوين مخزونات وتقلص الاحتياطي، سيقود ذلك لتحول سريع جدا للخطر صوب حدوث نقص في النفط".

وتابع أن ذلك قد يؤدي بدوره لعجز نفطي لترتفع الأسعار فوق السعر المستهدف في توقعات البنك البالغ 55 دولارا للبرميل لعام 2021.

وكتب البنك "من المرجح أن يغير ذلك قواعد اللعبة في الصناعة".

وتابع "ستجمع شركات النفط الكبرى أفضل الأصول في الصناعة وتتخلى عن أسوئها .. حين تنتهي فترة التراجع، سيكون هناك عدد أقل من الشركات ولكن القيود الرأسمالية ستظل قائمة".