تراجع إنتاج النفط الأميركي للشهر الثاني في يناير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري اليوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع إلى 12.74 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 12.80 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

تلك هي المرة الأولى التي يتراجع فيها إنتاج الخام لشهرين متتاليين منذ يوليو تموز 2019 وتأتي بعد تسجيل مستوى شهري قياسي مرتفع بلغ 12.87 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، قبيل انهيار الأسعار العالمية والطلب على الوقود بسبب إنهيار الأسعار وخطوات حكومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وفي تكساس، أكبر الولايات المنتجة للنفط، زاد الإنتاج 0.4% إلى مستوى شهري قياسي مرتفع بلغ 5.39 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، من مستوى قياسي أيضا قدره 5.37 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

في غضون ذلك، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في ولايات البر الأميركي الرئيسي الثماني والأربعين إلى 105.5 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير كانون الثاني من 106.4 مليار قدم مكعبة يوميا في ديسمبر كانون الأول، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

ذاك أكبر تراجع شهري منذ يناير كانون الثاني 2018 والمرة الأولى التي يهبط فيها إنتاج الغاز لشهرين متتاليين منذ يناير كانون الثاني 2017. وكان أعلى مستوى شهري على الإطلاق 107 مليارات قدم مكعبة يوميا المسجل في نوفمبر تشرين الثاني.