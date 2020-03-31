توقعات صادمة.. الطلب على النفط قد يهبط بحوالي الثلث

قال كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، إن الطلب على النفط قد يهبط بأكثر من 30 مليون برميل يوميا في أبريل، في ظل تراجع حاد للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويعادل ذلك حوالي ثلث الاستهلاك العالمي اليومي.

وقال سعد رحيم، كبير الخبراء الاقتصاديين في ترافيجورا التي مقرها جنيف، إن معركة على حصة في السوق بين السعودية وروسيا أصبحت غير مهمة الآن لأن القيود المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا تلزم حوالي ثلاثة مليارات شخص حول العالم بالبقاء في منازلهم لمنع انتشار فيروس كوفيد-19، ولا تلوح نهاية واضحة في الأفق.

وقدر رحيم التخفيضات في استهلاك مصافي التكرير حول العالم للخام عند حوالي 7-8 ملايين برميل يوميا، لكنه يتوقع أن ترتفع إلى 13 - 12 مليون برميل يوميا في الأسبوعين أو الأسابيع القليلة القادمة مع تراجع حركة انتقال الافراد والبضائع.

وقال أيضا إن انتاج النفط الأميركي من المنتظر أن يهبط لأن شركات النفط الصخري، على العكس مما حدث أثناء انهيار الأسعار في 2014، فقدت الفرصة لجمع أموال من أسواق الدين أو أسواق الأسهم.

إلى ذلك، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء اتصال هاتفي يوم الاثنين على أن من المهم تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية التي تضررت بشدة من تراجع اقتصادي ناتج عن اختيار الدول إغلاق الشركات بصفة مؤقتة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، إن الزعيمين اتفقا أيضا على أنهما سيعملان من خلال دول مجموعة العشرين لمحاربة فيروس كورونا وإعادة الحياة إلى الاقتصاد العالمي.