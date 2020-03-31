لأول مرة منذ 20 عاماً.. روسيا تبدأ تكبد خسائر النفط

ذكرت وكالة رويترز أن روسيا بدأت بتسجيل خسائر للمرة الأولى منذ 20 عاما في عمليات تصديرها من شحنات الخام عبر بحر البلطيق والبحر الأسود.

ويتحدد سعر خام الأورال الروسي بخصم عن سعر برنت المؤرخ، وعلى مدى العامين الأخيرين، كان متوسط الخصم السعري 1.27 دولار للشحنات المصدرة من موانئ البلطيق بحسب بيانات رويترز.

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لكن هذا الأسبوع، بلغ خصم تحميلات ميناء بحر البلطيق 4.35 دولار للبرميل عن خام القياس الأوروبي.

وتظهر حسابات أجرتها رويترز أن أرباح التصدير الروسية من شحنات خام الأورال عبر ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود أصبحت سلبية هذا الأسبوع مع ملامسة أسعار برنت أدنى مستوياتها في 18 عاما.

ويُحسب صافي المردود، أو أرباح طرح وحدة النفط الواحدة في السوق، من واقع برنت المؤرخ مخصوما منه رسوم التصدير الروسية لشهر التصدير وتكاليف النقل.

ووفقا للحسابات التي أجرتها رويترز، بلغ صافي مردود خام الأورال المصدر من بريمورسك سالب 485 روبلا (6.20 دولار) للطن وسالب 487 روبلا (6.21 دولار) للطن عند الشحن من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

تقوم تلك الحسابات على أساس رسوم تصدير لشهر مارس آذار تبلغ 66.9 دولار للطن وسعر برنت المؤرخ في 30 مارس آذار.

وصعدت أسعار النفط العالمية بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات تستهدف جلب الاستقرار إلى أسواق الطاقة.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 18 عاما مع تقلص الطلب العالمي على الوقود بفعل تفشي فيروس كورونا وتضخم الإمدادات مع انهيار اتفاق خفض الإنتاج المسمى اتفاق "أوبك+".