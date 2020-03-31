مصر تخفض سعر برميل النفط بموازنة 2020 عند 61 دولاراً

حددت وزارة المالية المصرية سعر برميل النفط عند 61 دولاراً في مشروع موازنة العام المالي المقبل، انخفاضاً من 68 دولاراً في الموازنة الحالية.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن سعر النفط في مشروع الموازنة أعلى من متوسط أسعار السوق الحالية، تحسباً لارتفاع الأسعار خلال العام. متوقعاً زيادة الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا.



من جهة أخرى، قال معيط إن الموازنة تستهدف خفض العجز إلى 6,3% من الناتج المحلي. وأضاف أنه سينتج عن ذلك دين عام نسبته 83% من الناتج المحلي.



وكانت وزيرة التخطيط قد صرحت بأن معدل النمو قد يتراجع إلى 3,5% العام المقبل انخفاضاً ممن التوقعات السابقة نسبته 6% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام.