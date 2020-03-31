هجوم إرهابي يوقف صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا

قال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى تركيا توقفت بعد هجوم على خط أنابيب داخل البلد المجاور.

وقال مهدي جمشيدي دانا المسؤول في شركة الغاز الوطنية الإيرانية "هذا الصباح، هاجم إرهابيون خط أنابيب للغاز الطبيعي داخل تركيا بالقرب من حدود بازارجان الإيرانية مع تركيا. توقف تدفق الغاز".

وأضاف: "وقعت عدة انفجارات في خط الأنابيب من قبل. من المرجح أيضا أن حزب العمال الكردستاني نفذ التفجير"، " في إشارة للحزب الكردي المحظور في تركيا".

وينقل خط الأنابيب نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لتركيا سنويا، وتعرض عدة مرات لهجمات من مسلحين أكراد خلال التسعينات وحتى 2013 التي تم فيها توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال جمشيدي إن تفشي فيروس كورونا الجديد تسبب في "مغادرة حرس الحدود الأتراك لكننا أبلغناهم بالانفجار وننتظر ردهم".

وأضاف "يستغرق الأمر في العادة من ثلاثة إلى أربعة أيام للإصلاح واستئناف صادرات الغاز".

