أرامكو تحمل كمية قياسية من النفط الخام

حمل عملاق النفط السعودي أرامكو السعودية 15 ناقلة نفط بأكثر من 18.8 مليون برميل، في رقم قياسي جديد، في خضم الأوضاع الحالية للأسواق النفطية.

يأتي ذلك بعد أن انتهى العمل رسمياً باتفاق خفض الإنتاج لأوبك+ اليوم وحرية الدول المنتجة للنفط بإنتاج وتصدير السعة التي تراها مناسبة.

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وأجرى وزيرا الطاقة الأميركي والروسي محادثات نادرة بخصوص النفط بعد انهيار أسعار الخام إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ نحو 20 عاما.

ونزلت أسعار النفط نحو 70% من ذرى مسجلة في يناير بسبب تراجع الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس كورونا، وانهيار اتفاق أوبك+.

وكان السيناتور الجمهوري KEVIN CRAMER عن ولاية داكوتا الشمالية وهي ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط في أميركا، قد عرض على الرئيس دونالد ترمب خطة للحد من واردات المصافي الأميركية من النفط وذلك بهدف دفع تلك المصافي لمعالجة الخامات الأميركية ودعم الصناعة النفطية المحلية.

وأضاف CRAMER أن درجة حظر الواردات التي قد تفرض ستبقى في حدود النطاق العملي على حد وصفه.

وتراجع إنتاج الخام الأميركي الخام للشهر الثاني على التوالي في يناير، وذاك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الإنتاج الأميركي تراجع بنحو 60 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ 12.74 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد أن سجل الإنتاج الأميركي مستوى شهرياً قياسياً مرتفعاً في نوفمبر، قبيل انهيار الأسعار العالمية والطلب على النفط.