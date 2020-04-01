أوبك ترفع إنتاجها بـ 90 ألف برميل يومياً في مارس

سجل إنتاج دول منظمة أوبك زيادة بنحو 90 ألف برميل يوميا في مارس، ليرتفع من أدنى مستوياته منذ أكثر من 10 سنوات المسجل في فبراير، وذلك في أعقاب انهيار اتفاق مجموعة أوبك+.

وضخت المنظمة 27.930 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهر الماضي.

فيما تشير التوقعات إلى زيادة الإنتاج بوتيرة أعلى في إبريل، حيث كانت تعاقدات شهر مارس قائمة بالفعل عندما انهار اتفاق خفض الإنتاج في السادس من الشهر ذاته.

وأعلنت السعودية أنها تخطط لزيادة إنتاجها إلى نحو 10.6 مليون برميل يوميا بحلول مايو المقبل.

إلى ذلك، تراجع إنتاج الخام الأميركي الخام للشهر الثاني على التوالي في يناير، وذاك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن الإنتاج الأميركي تراجع بنحو 60 ألف برميل يومياً خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ 12.740 مليون برميل يومياً.

ويأتي ذلك بعد أن سجل الإنتاج الأميركي مستوى شهريا قياسيا مرتفعا في نوفمبر، قبيل انهيار الأسعار العالمية والطلب على النفط.

وسجل إنتاج الغاز في ولايات البر الأميركي الرئيسي أكبر تراجع شهري منذ يناير 2018، ليبلغ 105 ملايين قدم مكعبة يوميا في يناير الماضي.