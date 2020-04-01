كورونا يواصل ضغوطه.. النفط يتراجع 70% بالنصف الأول

تراجعت أسعار النفط الخام العالمية أكثر، اليوم الأربعاء، في أعقاب أكبر خسائر فصلية وشهرية على الإطلاق للخام، إذ تفاقمت مخاوف تخمة المعروض بفعل ارتفاع فاق التوقعات في المخزونات الأميركية واتساع هوة الخلاف داخل أوبك.



وأسعار النفط قرب أقل مستوياتها منذ عام 2002، وسط أزمة فيروس كورونا العالمية التي أدت لتباطؤ اقتصادي عالمي وخفضت الطلب على الخام. وأنهت التعاملات الآجلة على الخام الربع الأول منخفضة نحو 70% بعد خسائر قياسية في مارس، وفقاً لوكالة "رويترز".



ونزل خام القياس العالمي برنت بواقع 1.02 دولار ما يعادل 3.9% إلى 25.33 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً، ما يوازي 1.7% إلى 20.13 دولار للبرميل بعد أن تخلى عن مكاسب سابقة قال محللون إنها ناجمة عن تكوين مراكز في بداية الربع الجديد.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية زادت 10.5 مليون برميل الأسبوع الماضي متخطية كثيراً التوقعات بارتفاع 4 ملايين برميل.



وأُصيب نحو 800 ألف شخص بالفيروس في أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 38 ألفاً و800 شخص.



وأججت المعنويات المتشائمة في السوق الخلاف داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعدما عجزت السعودية وبقية الدول الأعضاء في المنظمة أمس الثلاثاء عن الاتفاق على عقد اجتماع في أبريل لمناقشة هبوط الأسعار.