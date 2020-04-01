ترمب سيجد نفسه مجبرا على التدخل بأسواق النفط

عرض KEVIN CRAMER السيناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية وهي ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط في أميركا، على الرئيس دونالد ترمب خطة للحد من واردات المصافي الأميركية من النفط وذلك بهدف دفع تلك المصافي لمعالجة الخامات الأميركية ودعم الصناعة النفطية المحلية.

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وأضاف CRAMER أن درجة حظر الواردات التي قد تفرض ستبقى في حدود النطاق العملي على حد وصفه.

ومن المعروف أن الكثير من المصافي الأميركية مصممة لمعالجة الخامات المتوسطة والثقيلة الحمضية وليس الخامات الخفيفة الحلوة التي تنتجها حقول النفط الصخري.

وفي حال إقرار خطة كهذه فمن المتوقع أن تتأثر واردات النفط من دول كنيجيريا والجزائر التي تنتج خامات خفيفة وحلوة قريبة من نوعية الخامات الأميركية وليس واردات دول مصدرة أخرى كالسعودية أو العراق والتي تنتج خامات أثقل وأكثر حموضة.

وتراجع إنتاج الخام الأميركي الخام للشهر الثاني على التوالي في يناير، وذاك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الإنتاج الأميركي تراجع بنحو ستين ألف برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ 12.74 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد أن سجل الإنتاج الأميركي مستوى شهريا قياسيا مرتفعا في نوفمبر، قبيل انهيار الأسعار العالمية والطلب على النفط.

كذلك سجل إنتاج الغاز في ولايات البر الأمريكي الرئيسي أكبر تراجع شهري منذ يناير 2018، ليبلغ 105 ملايين قدم مكعبة يوميا في يناير الماضي.