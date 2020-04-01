غولدمان ساكس: أسعار النفط تتجه إلى تراجع أكثر حدة

توقع خبراء في القطاع النفطي، في مقابلات نشرها غولدمان ساكس، أن أسعار النفط قد تواصل النزول بفعل تراجع الطلب في ظل أزمة فيروس كورونا، التي يفاقمها صراع على الحصص السوقية بينما تنفد قدرات التخزين في العالم.



وقال البنك، في مذكرة بتاريخ 31 مارس آذار، إن التراجع قد يفسح المجال "لصناعة عالمية أكثر متانة"، مع حدوث انتعاش في ظل خفض الإنتاج، بحسب ما ورد في "رويترز".



وفي هذا السياق، أوضح الخبير النفطي والكاتب الحائز على جائزة بوليتزر "دانيال يرجين" أن الطلب قد يتراجع 20 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، أو حتى أكثر من ذلك، مشيراً إلى "أكبر تراجع في الطلب في العصر الحديث".



وتتحرك أسعار النفط حاليا في نطاق بين 20 و29 دولاراً بعدما تراجعت في مارس آذار بعد انهيار اتفاق على كبح الإمدادات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار ما يُعرف بأوبك+.



بدوره، قال مؤسس مجموعة بايرا للطاقة جاري روس إن المدة التي يحتاجها التخلص من الفائض الحالي ومدة بقاء الأسعار منخفضة تعتمدان أكثر على تطورات وباء فيروس كورونا.



وأضاف روس "إذا تكللت جهود السيطرة على الوباء بالنجاح خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، وبدأنا نشهد انتعاشة في الصيف، فإننا قد نرى ارتفاعا كبيرا في نمو الطلب في 2021".



لكن رئيس أبحاث السلع الأولية العالمية لدى غولدمان جيف كوري، أعاد ذكر وجهة نظر البنك وهي أن برنت سيبقى على الأرجح قرب 20 دولارا للبرميل، لأنه من السهل على منتجي الخام التخزين في المياه، أكثر من منتجي خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي الذي سيواجه ضغطا شديدا على السعر.