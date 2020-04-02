اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان وترمب ناقش أوضاع أسواق الطاقة

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس.

وجرى خلال المحادثات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

وقال ترمب في تغريدة عبر تويتر ""تحدثت مع ولي العهد السعودي عقب حديثه مع بوتين.. أتوقع وآمل أن يخفضوا الإنتاج بـ 10 ملايين برميل، وقد يكون أكثر من ذلك، والذي إذ حدث، سيكون حدثا عظيما لصناعة الغاز والنفط ".

وأضاف في تغريدة أخرى: "قد يصل (خفض) الإنتاج إلى 15 مليون برميل".

.....Could be as high as 15 Million Barrels. Good (GREAT) news for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام 10% اليوم الخميس بعدما قال ترمب إنه يتوقع أن تتوصل السعودية وروسيا إلى اتفاق قريبا، ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد حل للوضع "الصعب" في أسواق النفط العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10.43% إلى 27.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.43% إلى 22.41 دولار.

موضوع يهمك صعدت أسعار النفط بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنسبة... برنت يصعد أكثر من 22% بعد محادثة محمد بن سلمان وترمب طاقة

وقال ترمب إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية، وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون "أيام قليلة"، مما سيؤدي لخفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.

كما قال إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي "دُمر" بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين الرياض وموسكو.

وقال بوتين خلال اجتماع للحكومة، أمس الأربعاء، إن على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء العثور على حل يمكن أن يحسن الوضع في أسواق النفط العالمية، والذي قال إنه "صعب".

وتراجع إنتاج الخام الأميركي الخام للشهر الثاني على التوالي في يناير، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن الإنتاج الأميركي تراجع بنحو ستين ألف برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي، ليبلغ 12.74 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد أن سجل الإنتاج الأميركي مستوى شهريا قياسيا مرتفعا في نوفمبر، قبيل انهيار الأسعار العالمية والطلب على النفط.

كذلك سجل إنتاج الغاز في ولايات البر الأميركي الرئيسي أكبر تراجع شهري منذ يناير 2018، ليبلغ 105 ملايين قدم مكعبة يوميا في يناير الماضي.