برنت يصعد أكثر من 22% بعد محادثة محمد بن سلمان وترمب

صعدت أسعار النفط بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنسبة جاوزت 22%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 22% إلى 30.09 دولار، فيما صعد الخام الأميركي بنسبة 26% إلى 25.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:52 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.

ودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وأشارت السعودية إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.

وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).