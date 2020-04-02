بعد وساطة "أميركية".. نوفاك يخفف النبرة: لن نرفع إنتاج النفط!

في لهجة تدل على نوع من الليونة في الموقف، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لرويترز اليوم الخميس إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض في السوق.

وهوت أسعار الخام العالمية بنحو 50% إلى أقل من 26 دولارا للبرميل، منذ إخفاق منظمة أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط بقيادة روسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام.

موضوع يهمك نقلت صحيفة الوطن العمانية عن وزير النفط محمد بن حمد الرمحي قوله، اليوم الخميس، إن بلاده ترحب بدعوة الولايات المتحدة... عمان ترحب بدعوة أميركية لأوبك لبحث انخفاض سعر النفط طاقة

لكن أسعار النفط قفزت اليوم الخميس بنسبة 10%، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا قريبا إلى اتفاق ينهي حرب الأسعار الدائرة بينهما.



اتصال بين وزيري الطاقة الأميركي والروسي

إلى ذلك، أشار نوفاك إلى أن روسيا لم تبحث بعد الوضع في سوق النفط مع السعودية، لكنها لا تستبعد هذا.

تأتي تصريحات نوفاك، بعدما أجرى وزيرا الطاقة الأميركي والروسي محادثات نادرة بخصوص النفط بعد انهيار أسعار الخام إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ نحو 20 عاماً.

بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن النفط الأرخص "من الماء" يضر بالصناعة.

وتحدث وزير الطاقة الأميركي دان برويليت مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بالهاتف، عن تدهور الأسعار واتفقا على إجراء مباحثات في المستقبل بمشاركة غيرهم من كبار منتجي ومستهلكي النفط في العالم.

جاء الاتصال بعد يوم من اتفاق ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، على أن يناقش الوزيران الاضطراب الحاصل في أسواق النفط العالمية.