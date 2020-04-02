ترمب: أتوقع خفضاً بـ15 مليون برميل.. "شيء عظيم" للنفط!

المصدر: واشنطن – أ ف ب

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، إنه يتوقع بعدما تحادث مع قادة السعودية، إجراء القادة السعوديين والروس اقتطاعا كبيرا في إنتاج النفط يصل إلى 10 ملايين برميل.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

وكتب في تغريدة: "لقد تحدثت للتو إلى صديقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي بوتين.. أتوقع وآمل أن يقوموا بخفض نحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، وإذا حدث ذلك سيكون رائعًا لصناعة النفط والغاز!".

وأضاف في تغريدة لاحقة "قد يصل ذلك إلى 15 مليون برميل".

.....Could be as high as 15 Million Barrels. Good (GREAT) news for everyone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

وعلى الإثر، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 30%.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن د. يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية"، أن التخفيض في الإنتاج الذي تحدث عنه ترمب يمثل ثلث إلى نصف إنتاج منظمة أوبك (عند 30 مليون برميل).

وتوقع أن الشركات الأميركية قد تضطر إلى المشاركة في تخفيضات إنتاج النفط إلى جانب أكبر اللاعبين الرئيسيين في أوبك بلس "السعودية" و"روسيا".

وكان صحافي في وول ستريت جورنال، قد غرد على تويتر، نقلا عن مصادر بأن " السعودية تدرس خفض إنتاج النفط إلى أقل من 9 ملايين ب/ي إذا انضم آخرون للجهود".

وبرأي الشمري، أنه مع التخفيضات التي قد تلجأ إليها منظمة أوبك، فإن أسعار النفط سترتفع بين 30 و40 دولارا، غير أن فائض المخزونات يبقى عائقاً ليحد من المكاسب.

السعودية تدعو لعقد اجتماع عاجل لدول أوبك+

ودعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

موضوع يهمك أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، محادثات عبر الهاتف... اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان وترمب ناقش أوضاع أسواق الطاقة طاقة

وأشارت السعودية إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك+) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك+) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع.

وتدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم إلى دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.