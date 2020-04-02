سعر برميل سلة "أوبك" ينخفض بأكثر من 5 دولارات

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس إن سعر النفط في سلتها اليومية هبط إلى 16.87 دولار للبرميل في أول أبريل/نيسان انخفاضا من 22.61 دولار في اليوم السابق.

تشمل السلة المزيج الصحراوي الجزائري وجيراسول الأنجولي ودجينو الكونغولي وزافيرو من غينيا الاستوائية ورابي الخفيف الغابوني والخام الإيراني الثقيل.

وتشمل السلة أيضا خام البصرة الخفيف وخام التصدير الكويتي والسدر الليبي وبوني الخفيف النيجيري والعربي الخفيف السعودي ومربان الإماراتي وميري الفنزويلي.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار النفط مكاسب تتجاوز 10% خلال التعاملات الحالية بعد خسائر حادة بـ66% في الربع الأول من 2020.

وارتفع خام برنت بنسبة 11.6%، إلى 27.62 دولارا، فيما حقق الخام الأميركي مكاسب بنسبة 9.55%، إلى 22.27 دولار، في الساعة 6:46 بتوقيت جرينتش.