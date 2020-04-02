3 شركات نفط عالمية تبيع سندات بـ 12 مليار دولار

في ظل التراجع الذي تشهده أسعار النفط، تعاني الشركات العالمية الكبرى من شح في السيولة، وهو ما اضطرها إلى اللجوء إلى البنوك وأسواق الدين لتعزيز خزائنها بالنقد لمواجهة الأزمة الحالية.

وقامت كل من شركة رويال دوتش شيل، وتوتال، وأكيونور ببيع سندات بقيمة 12 مليار دولار، في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب عليه، ما أرغم الشركات الثلاثة للبحث عن السيولة التي من المتوقع أن تكون شحيحة خلال الشهور المقبلة.

وتعرضت كبرى شركات النفط لضغوط من مساهميها، قبل أزمة فيروس كورونا، لتحسين العائدات، ولكن مع الأزمة تحاول الشركات الآن إلى تأجيل بعض من مشاريعها، وتخفيض الإنفاق وتلغي خطط شراء أسهمها. وتحاول الشركات في الوقت ذاته الحفاظ على توزيعاتها النقدية في ظل التراجع الاقتصادي وأزمة النفط المتصاعدة.

وقامت شركة شل ببيع سندات بقيمة 3.75 مليار دولار، فيما تسعى شركة توتال الفرنسية ببيع سندات بقيمة 3.3 مليار دولار. وقامت شركة اكوينور ببيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار بمدد تتراوح بين 2025 و2050، وفقا لبلومبيرغ.

والشهر الماضي، وقعت شركة شل، على خط ائتماني بقيمة 12 مليار دولار، وهو أحد أكبر التسهيلات الإئتمانية التي جرى توقيعها، وهو قد يساعدها في تخطي هذه الأزمة، خاصة بعد تخفيض النظرة الائتمانية لها.