عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع شركات النفط الروسية

المصدر: موسكو - رويترز
رابط مختصر

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع رؤساء كبرى شركات النفط الروسية لإجراء محادثات اليوم الجمعة، واصفا الأجواء في أسواق النفط العالمية بأنها "غير مواتية".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وزارة الطاقة الروسية على اتصال نشط مع دول أخرى بشأن الوضع في أسواق النفط العالمية.

كلمات دالّة

#أوبك, #النفط, #روسيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر