الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع شركات النفط الروسية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع رؤساء كبرى شركات النفط الروسية لإجراء محادثات اليوم الجمعة، واصفا الأجواء في أسواق النفط العالمية بأنها "غير مواتية".



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وزارة الطاقة الروسية على اتصال نشط مع دول أخرى بشأن الوضع في أسواق النفط العالمية.