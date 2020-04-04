أميركا.. أكبر تراجع أسبوعي لحفارات النفط بـ 5 سنوات

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي، في أكبر انخفاض أسبوعي في 5 أعوام، مع تقليصها الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بسبت ركود في النشاط الاقتصادي مرتبط بفيروس كورونا وهبوط في الطلب على الوقود.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 62 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الثالث من أبريل، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس 2015 ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 562 وهو الأدنى منذ مارس 2017.

وعدد حفارات النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، منخفض 32% مقارنة مع نفس الأسبوع قبل عام عندما بلغ 831 حفاراً.

ويوجد أكثر من نصف إجمالي حفارات النفط الأميركية في حوض برميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو حيث هبطت الوحدات النشطة بمقدار 31 هذا الأسبوع إلى 351، وهو أقل مستوى منذ مايو/أيار 2017، وذلك هو أكبر انخفاض أسبوعي منذ فبراير،شباط 2015.