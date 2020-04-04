ترمب يلتقي رؤساء شركات النفط.. فماذا سيقدم؟

اجتمع الرئيس دونالد ترمب مع رؤساء شركات النفط الأميركية الكبرى في البيت الأبيض بعد ظهر الجمعة لمناقشة هبوط تاريخي في أسعار الخام يهدد أنشطتهم، ناتج عن تفشي فيروس كورونا وانهيار اتفاق خفض الإنتاج.

موضوع يهمك قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى "ركود عالمي... البنك الدولي يتوقع ركوداً عالمياً ضخماً بسبب كورونا اقتصاد

وقبيل بدء المحادثات، قال ترمب للصحافيين وقد أحاط به وزراء ومشرعون من ولايات نفطية ورؤساء شركة نفطية كبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون وكونتيننتال ريسورسز "سنجتاز هذا المأزق وسنستعيد نشاط قطاعنا للطاقة".

وقالت مصادر مطلعة إن الإدارة قد تعرض سبلا لمساعدة صناعة النفط الأميركية على تجاوز الأزمة، بما في ذلك فرض رسوم استيراد على النفط الخام الأجنبي أو تيسير القواعد التنظيمية لتصدير الشحنات.

ومن المرجح أيضا أن يسلط ترمب الضوء على مساعيه لدفع كبار المنتجين إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهو الأمل الرئيسي لصناعة النفط الأميركية التي دعمت حملته الرئاسية.

وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إن السعودية وروسيا وافقتا على خفض لم يسبق له مثيل لإنتاج النفط.

ولم يؤكد البلدان الخطة لكنهما قالا إنهما مستعدان لمناقشة سبل لتحقيق استقرار السوق مع منتجين نفطيين عالميين كبار آخرين.

وأبلغ مسؤول أميركي رويترز أن الهبوط في الأسعار أرغم بالفعل شركات نفط أميركية على خفض الإنتاج.

وأصبحت الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية أكبر منتج للنفط في العالم، وهو ما يضعها أحيانا في منافسة مع روسيا ودول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حتى مع فرض واشنطن عقوبات على عضوين بالمنظمة هما فنزويلا وإيران.