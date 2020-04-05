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الكويت تصدر أول شحنة من نفط الخفجي في 5 سنوات

المصدر: دبي - العربية.نت
حقل الخفجي
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قالت وزارة النفط الكويتية، إنها قامت في 4 و5 أبريل الجاري بتصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وأشارت في تغريدة نشرت على حساب تويتر "تم تصدير أول شحنة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات عبر الناقلة الكويتية".

وكان وزير النفط، خالد الفاضل، صرح يوم الجمعة، أن الناقلة دار سلوى ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

بدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي تشتركان في إدارتها في فبراير/شباط بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن المنطقة التي تضخ 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

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#حقل الخفجي, #المنطقة المقسومة, #السعودية, #الكويت

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