الكويت تصدر أول شحنة من نفط الخفجي في 5 سنوات

قالت وزارة النفط الكويتية، إنها قامت في 4 و5 أبريل الجاري بتصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وأشارت في تغريدة نشرت على حساب تويتر "تم تصدير أول شحنة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات عبر الناقلة الكويتية".

وكان وزير النفط، خالد الفاضل، صرح يوم الجمعة، أن الناقلة دار سلوى ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

في ٤-٥ ابريل ٢٠٢٠ تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات عبر الناقلة الكويتية(دار سلوى)#وزارة_النفط_الكويتية #القطاع_النفطي #kgoc# kotc pic.twitter.com/ktsR0yXPQg — وزارة النفط الكويتية (@moo_kw) April 5, 2020

بدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي تشتركان في إدارتها في فبراير/شباط بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن المنطقة التي تضخ 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.