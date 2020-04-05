الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية

أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم الأحد، في تغريدة لها على تويتر، عن تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة مع السعودية بعد توقف نحو 5 سنوات.

وكان وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن مؤسسة البترول الكویتیة من خلال الشركة الكویتیة لنفط الخلیج ستصدر أول شحنة من نفط خام الخفجي من العملیات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.

وقال إن كمیة الشحنة التي سیتم تحمیلھا یومي السبت والأحد تبلغ نحو ملیون برمیل وذلك علي متن الناقلة العملاقة (دار سلوى) المملوكة لشركة ناقلات النفط الكویتیة ووجھتھا النھائیة ھي الأسواق الآسیویة.

وأكد أن تصدیر ھذه الشحنة یأتي تتویجا لجھود العاملین في القطاع النفطي والمسؤولین بحكومة دولة الكویت علي مدى السنوات الماضیة لإعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة.

