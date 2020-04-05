ترمب: من الممكن فرض رسوم على واردات النفط 

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيفرض رسوما جمركية على واردات النفط الخام، أو سيتخذ تدابير أخرى إذا تعين عليه ذلك لحماية العاملين في مجال الطاقة من هبوط أسعار النفط.

وقال ترمب خلال لقاء يومي مع الصحافيين بشأن تفشي فيروس كورونا "إذا اضطررت لفرض رسوم جمركية على النفط الوارد من الخارج، أو إذا اضطررت للقيام بشيء ما لحماية عشرات الآلاف من العاملين في مجال الطاقة وشركاتنا العظيمة التي تنتج كل هذه الوظائف، فسأفعل كل ما يتعين علي فعله".

وهبطت أسعار النفط بشكل كبير بعد أن أدت الجائحة إلى تراجع الطلب بشكل حاد ومع زيادة روسيا والسعودية إنتاجهما في حرب بشأن الحصول على نصيب في السوق. وبعد لقاء المسؤولين التنفيذيين بشركات نفط كبيرة يوم الجمعة قال ترمب إنه لا يفكر في فرض تعريفات جمركية في الوقت الحالي ولكنها إحدى الأدوات التي قد يستخدمها.