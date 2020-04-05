الإمارات تؤيد دعوة السعودية لإجراء محادثات نفطية

أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، دعم دولة الإمارات لمقترح السعودية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك+" ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.

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وقال المزروعي في تصريح صحافي اليوم الأحد إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة، لا تقتصر فقط على مجموعة دول "أوبك+" بل على جميع المنتجين حول العالم مما يساهم في معالجه ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية.

وأشاد بالدور الإيجابي والمحوري للسعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال المرزوعي: لا ننسى دور المملكة في اتفاقية "أوبك+" السابق حيث قامت المملكة بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها.

وثمن الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها روسيا لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وأكد وزير الطاقة والصناعة ثقة الإمارات بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية مما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة.