وزير نفط العراق: متفائلون بالوصول لاتفاق خفض المعروض

أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق جديد لخفض المعروض بعد محادثات هاتفية مع بعض نظرائه في أوبك+.

وقال الغضبان، في بيان، إن أي اتفاق جديد يتطلب دعم المنتجين الرئيسيين من خارج تحالف أوبك+ مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج.

الكرملين: لم تكن روسيا تحبذ فسخ اتفاق أوبك+

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا تريد محادثات بناءة بخصوص الوضع في سوق النفط، مؤكداً أنها لا ترى بديلا للحوار.

وأفاد بيسكوف "لم تكن روسيا تحبذ فسخ اتفاق أوبك+".

وتابع مؤكداً: "الرئيس فلاديمير بوتين وروسيا ملتزمان بعملية تفاوض بناءة، لا بديل عنها لتحقيق الاستقرار بسوق الطاقة العالمية".

السعودية تستضيف اجتماع أوبك+ الخميس

بدوره، كشف مصدر سعودي أن المملكة ستستضيف مؤتمراً بالفيديو لمجموعة أوبك+ يوم الخميس.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن أرامكو السعودية سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو/أيار حتى العاشر من أبريل/نيسان، انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.

وأشار المصدر السعودي المطلع "إنه إجراء غير مسبوق لم تأخذه أرامكو من قبل. أسعار البيع الرسمية لشهر مايو/أيار ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+. نبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك أخذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية".



وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الـ5 من كل شهر، والتي يتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية، وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن السعودية تريد تجنب ما حدث في مارس عندما انهارت محادثات النفط بسبب عدم تعاون روسيا مع بقية أوبك.