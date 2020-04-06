بلومبرغ: اجتماع محتمل لوزراء الطاقة بمجموعة العشرين الجمعة

تتجه الأنظار نحو أسواق النفط هذا الأسبوع، وسط ترقب كبير لاجتماع محتمل لأوبك بلس يوم الخميس قد يليه اجتماع لوزراء الطاقة لمجموعة العشرين يوم الجمعة بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ، وذلك في محاولة لعودة الاستقرار للسوق.

وبحسب بلومبرغ، فإن المحادثات لا تزال تواجه بعض التحديات خاصة في ما يتعلق بمشاركة دول أخرى من خارج أوبك بلاس بالتخفيضات، لا سيما من قبل الولايات المتحدة.

وفي تصريحات للرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي لقناة CNBC الأميركية، أكد Kirril Demitriv أن السعودية وروسيا أصبحتا قريبتين "جدا جدا" من الاتفاق على خفض الإنتاج على حد تعبيره.