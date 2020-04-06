رئيس الصندوق الروسي: موسكو والرياض "قريبتان جداً" من اتفاق خفض الإنتاج

قال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل دميترييف، إن موسكو والرياض تقتربان للغاية من إبرام اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط.

وأضاف دميترييف لمحطة "سي إن بي سي" الأميركية، اليوم الاثنين، أن الأسواق كاملة أدركت مدى أهمية هذا الاتفاق الذي من شأنه تحقيق الكثير من الاستقرار بالأسواق.

وتابع: "نحن قريبون جدا"، في إشارة إلى قرب التوصل إلى اتفاق خفض الإمدادات بين أوبك ومنتجين من خارج المنظمة.

موضوع يهمك قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا تريد محادثات بناءة بخصوص الوضع في سوق النفط، مؤكداً أنها... روسيا: ملتزمون بمحادثات نفطية بناءة.. ولا بديل عن الحوار طاقة

وفي سياق متصل، قال الكرملين اليوم الإثنين إن موسكو مستعدة للتعاون مع كبار مصدري النفط الآخرين للمساعدة على جلب الاستقرار إلى أسواق الخام العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي يومي بالهاتف "موسكو مستعدة للتعاون ومهتمة بالتفاعل مع الدول من أجل جلب الاستقرار لأسواق الطاقة".

وأضاف بيسكوف أن المحادثات بين أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، تأجلت إلى يوم الخميس لأسباب فنية، وأن الإعداد للاجتماع جار.

لا زيادة للإنتاج

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال لرويترز، الخميس الماضي، إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض في السوق.

وهوت أسعار الخام العالمية بنحو 50 %، إلى أقل من 26 دولارا للبرميل منذ إخفاق منظمة أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط بقيادة روسيا في الاتفاق على تمديد خفض إنتاج الخام.

لكن أسعار النفط قفزت بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يتوقع توصل السعودية وروسيا قريبا إلى اتفاق.

وقال نوفاك إن روسيا لم تبحث بعد الوضع في سوق النفط مع السعودية لكنها لا تستبعد هذا.