هذا الدافع وراء التحرك الأميركي بأسواق النفط

اعتبر خبير النفط عبدالحميد العوضي، أن ضخ الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ترافقت مع ضغط كبير يعانيه قطاع النفط الصخري الأميركي.

وقال العوضي في مقابلة مع "العربية" إنه مع إفلاس إحدى شركات النفط الصخري الأميركي، وتسريح موظفيها، بات التحرك الأميركي مهما جداً في تعزيز اتخاذ موقف في توازن أسعار النفط عالميا.

وذكر أن الولايات المتحدة تتضرر ميزانيتها، لكون شركات النفط تدفع 15% من إيراداتها إلى الدولة، وبالتالي سيكون من الصعب القبول بإفلاس شركات النفط الصخري الأميركية جراء تراجع الأسعار بشكل كبير.

وأضاف أن الشركات النفطية الأميركية، تؤثر على إيرادات الحكومة الفيدرالية، كما أن جميع اللاعبين الكبار في سوق النفط، يدركون أن الطاقة تمثل 65% من حجم التبادل التجاري العالمي.

كما أشار إلى أهمية أسعار الطاقة بالنسبة لروسيا التي عانت من انخفاض عملتها الروبل من 62 روبل إلى 73 روبل لكل دولار بسبب تهاوي أسعار النفط.

وقال إن وصول دول العالم المنتجة للنفط إلى اتفاق هو مطلب اقتصادي عالمي، يتطلب موقفاً جاداً من جميع الدول المنتجة، نظرا لأهمية شركات النفط في معادلة الضرائب والبطالة والنمو الاقتصادي العالمي.