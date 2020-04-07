اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الجمعة

أعلنت السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، وذلك يوم الجمعة المقبل 10 إبريل 2020، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، سيعملون جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.