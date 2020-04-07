الكويت.. تراجع معدل استهلاك البنزين بسبب الحظر الجزئي

قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية، عبدالله فهاد العجمي، إن معدل الاستهلاك اليومي للجازولين (البنزين) شهد انخفاضاً خلال الفترة الماضية ليصل إلى ما بين 5 و6 ملايين لتر يومياً، مشيراً إلى أن الاستهلاك خلال أيام الجمعة والسبت ينخفض إلى ما دون 5 ملايين لتر يومياً.

وذكر العجمي أن انخفاض الاستهلاك يعود في الأساس إلى دعوات الحكومة المستمرة إلى المكوث في المنزل وعدم الخروج لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقاً لما نقلته صحيفة "الأنباء".

وأشار إلى أنه قبل أزمة فيروس كورونا كان حجم الاستهلاك يبلغ 13 مليون لتر يومياً، وهبط إلى 10 ملايين لتر يومياً بعد تعطيل المدارس والكليات.

وبين العجمي أنه بعد تعطيل الدوائر الحكومية هبط الاستهلاك إلى 8 ملايين لتر تقريباً وبعد فرض الحظر الجزئي هبط الاستهلاك إلى ما بين 5 و6 ملايين لتر.