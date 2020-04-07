ترمب يلمح لعدم مشاركة الشركات الأميركية بخفض إنتاج النفط

على الرغم من إعلان وزير الطاقة الأميركي مشاركة بلاده في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، إلا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوضح أن الشركات الأميركية لا تستطيع تنسيق الإنتاج.

وعزى ترمب ذلك إلى قوانين مكافحة الاحتكار، التي تمنع المنتجين من اتخاذ خطوات من شأنها رفع الأسعار، وبالتالي لم تلتزم بالمشاركة بأي اتفاق لخفض الإنتاج.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن، بحسب الخبراء، الحد من الإنتاج الأميركي إذا قامت الجهات المنظمة للولاية أو الحكومة الفيدرالية بتحديد سقف إنتاج أقل.

وقد ألمح وزير الطاقة الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لديها سوق حرة وصناعة النفط ستتكيف من تلقاء نفسها.

وتسود توقعات بأن يتوصل الاجتماع إلى اتفاق على خفض الإنتاج بنحو 10 إلى 15% من المعروض العالمي من النفط.