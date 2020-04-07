خفض توقعات نمو طلب النفط بـ 5.6 مليون برميل يومياً

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2020 بمقدار 5.6 مليون برميل يومياً.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 470 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.76 مليون برميل يوميا، على عكس توقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى زيادة في الإنتاج.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا تقديراتها للطلب الأميركي على النفط ومشتقاته، قائلة إنها تتوقع الآن أن يهبط الاستهلاك بمقدار 1.33 مليون برميل يوميا إلى 19.13 مليون برميل يوميا في 2020، مقارنة مع زيادة قدرها 60 ألف برميل يوميا في توقعاتها السابقة.

ويشارك وزير الطاقة الأميركي، في اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين الذي دعت له السعودية، يوم الجمعة المقبلة لبحث سبل استقرار أسواق النفط العالمية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

أعلنت السعودية، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، أنها ستعقد اجتماعاً استثنائياً عن بعد، لوزراء الطاقة في المجموعة، وذلك يوم الجمعة المقبل 10 إبريل 2020، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، سيعملون جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالمي.