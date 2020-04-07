شركات النفط الكبرى تخفض استثماراتها بـ 40 مليار دولار

أعلنت كبرى شركات النفط والغاز في العالم خفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام في أعقاب انهيار أسعار النفط الناجم عن هبوط الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض الأسعار.

وأعلنت تسع شركات نفط كبرى، من بينها إكسون موبيل ورويال داتش شل وBP وأرامكو عن تخفيضات تبلغ 38 مليار دولار، بانخفاض 22% عن خطط إنفاقها الأولية التي كان يبلغ حجمها 175 مليار دولار.

وخفضت إكسون ميزانيتها للعام 2020 بمقدار عشرة مليارات دولار إلى 23 مليار دولار.

كما خفضت بي.بي خطة إنفاقها للعام 2020 بنسبة 25%، وستخفض الإنتاج من نشاطها في النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة.

وبلغ الدين المجمع لشركات شيفرون وتوتال وبي.بي وإكسون وشل 231 مليار دولار في نهاية 2019.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل النفطية أن الشركة ستخفض نفقاتها بواقع 10 مليارات دولار هذا العام.

وتوقع DARREN WOODS أن تخفض الشركة إنتاجها النفطي من الحقل بواقع 15 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي، على أن تخفضه بواقع 100 إلى 150 ألف برميل يوميا العام المقبل.

وتوقع الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل تراجع الطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 25 إلى 30%.