النفط يعاود الصعود.. والأسواق تترقب اجتماع أوبك+ غداً

عاود النفط الارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعا بين أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا.



وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.8% إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6% أمس الثلاثاء.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 3.8% إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4% في الجلسة السابقة.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمن فيهم روسيا أكثر نجاحا من اجتماع عُقد في أوائل مارس آذار.

موضوع يهمك قال مصدر في أوبك، اليوم الثلاثاء، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات أوبك وحلفائها، في إطار تحالف أوبك+، خلال محادثات يوم... مصدر: حجم تخفيضات نفط أوبك+ سيعتمد على خفض الآخرين طاقة

لكن المخاوف تظل موجودة بشأن دور الولايات المتحدة في أي تخفيضات للإنتاج.



ومن المرجح أن تتفق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن الإنتاج الأميركي ينخفض بالفعل بدون تدخل من جانب الحكومة.

من جهته، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن إيران لا توافق على عقد أي اجتماع لأوبك+، في غياب اقتراح واضح ونتيجة متوقعة لمثل هذه المحادثات، وذلك حسبما جاء في خطاب إلى منظمة أوبك اطلعت عليه رويترز.



تجدر الإشارة إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس قد أشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي من النفط الخام 470 ألف برميل يوميا، وإن الطلب من المقرر أن يهبط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في 2020.