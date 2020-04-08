في أكبر زيادة..مخزونات نفط أميركا تقفز 15.2 مليون برميل

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 15.2 مليون برميل إلى 484.3 مليون برميل.

وهى أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بسجلات للمخزونات، بينما هوت معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2008.



وصعدت مخزونات النفط في نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 6.4 مليون برميل إلى 49.2 مليون برميل، وهي أيضا أكبر زيادة مسجلة.

موضوع يهمك في الوقت الذي تحسنت فيه أسعار النفط بعد الهبوط العنيف المتواصل خلال الشهر الماضي، تثار مخاوف كثيرة من عدم التوصل إلى... صدمة النفط.. أميركا تبيعه مجاناً ومليون وظيفة مهددة طاقة

وعاود النفط الارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعا بين أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا.



وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.8% إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6% أمس الثلاثاء.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 3.8% إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4% في الجلسة السابقة.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمن فيهم روسيا أكثر نجاحا من اجتماع عُقد في أوائل مارس آذار.