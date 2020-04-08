هكذا تواجه أسواق النفط تراجع الطلب العالمي

اعتبر طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، أن تقديرات الحاجة إلى التخفيض في إنتاج النفط، تأتي متباينة بوجه عام، مع ترقب الأسواق إلى اتفاق دولي بهذا الصدد.

وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية" أن تقديرات الانخفاض من الطلب الصيني بمفرده تشير إلى تراجع بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم بسبب ما جرى من تعطل في الاقتصاد الصيني.

وعلى مستوى عالمي، أشار الرفاعي إلى تقديرات بانخفاض بمقدار 20 مليون برميل يوميا من الطلب العالمي على النفط.

وفي المقابل، رأى أن الخفض المتوقع بين 10 - 15 مليون برميل يوميا جيد ولكنه لا يعطي دعما لفترة طويلة.

ورجح عودة الطلب على النفط إلى طبيعته مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها بعد إنهاء حالة الغلق جراء كورونا.

كما رجح أن تظل مخاطر الانخفاض مسيطرة على النفط.