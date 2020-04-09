أرغوس: تراجع حاد على طلب النفط بالربع الثاني 2020

أكد ديفيد فايفي، كبير الاقتصاديين في "أرغوس ميديا" على ضرورة تخفيض إنتاج النفط وسط الفائض الكبير في الأسواق محذراً من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى ملء الخزانات بالنفط منتصف مايو المقبل.

وقال في لقاء مع العربية "على الأرجح ستشهد أسواق النفط تراجعاً في الطلب بالربع الثاتي من 2020، ومن المتوقع أن يكون تراجع الطلب على النفط بنحو 7 ملايين برميل يومياً".

وأضاف "الولايات المتحدة تعارض تدخلها المباشر في أسواق النفط لكن روسيا والسعودية تتوقعان قيام أميركا ببادرة حسن نية خلال اجتماع وزراء الطاقة العشرين يوم الجمعة بتحمل جزء من العبء. أتوقع أن ذلك سيكون صعباً، معروض النفط والسوائل في أميركا بدأ يتراجع وأتوقع مع أسعار نفط دون 30 دولاراً، هذا النمط سيتواصل وبالتالي ستعتبر الولايات المتحدة هذا التراجع هو مساهمتها".