الكرملين يدعو لتحرك منسق لاستقرار النفط.. و"روسنفت" متفائلة

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، قبيل اجتماع بين أوبك ومنتجين من خارجها، إن روسيا تريد تحركا منسقا مشتركا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.



وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد تلقت تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستشارك في اتفاق، أشار الكرملين إلى تعليقات أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي عن أن إبرام اتفاق جديد سيكون ممكنا بالكاد بدون انضمام دول أخرى.

موضوع يهمك قال غولدمان ساكس، إن خفض كبار منتجي النفط للإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا لن يكفي لتحسين التوازنات العالمية، في سوق... هل خفض إنتاج النفط بـ10 ملايين برميل "يكفي"؟ طاقة

من جهتها، تعتقد شركة "روسنفت" الروسية أن خفضا لأوبك+ قدره 10 ملايين برميل يوميا "كافٍ" لإعادة توازن أسواق النفط، بحسب ما نقلت "رينيسانس كابيتال" بعد مؤتمر عبر الهاتف مع روسنفت.

وتوقعت "روسنفت"، انخفاض إنتاج النفط في العديد من الدول المستقلة خارج أوبك.

إلى ذلك، أشارت "روسنفت" إلى توقعات بتراجع كبير للطلب على النفط في أبريل، وهبوط طلب 2020 بمقدار 5-7 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي.

ووفق تحليلات "روسنفت"، فإن الطلب العالمي على النفط سيبدأ في التعافي اعتبارا من مايو.

وبحسب ما نقلت "رينيسانس"، روسنفت ربما تخفض الإنفاق الرأسمالي دون 700 مليار روبل من إنفاق متوقع 850-1000 مليار روبل لدعم التدفقات النقدية الحرة.